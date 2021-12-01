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15:51 03 Декабря 2021 Просмотров 5   КомментариевКомментарии

Обращались к генсеку ООН и в суд Гааги: жители российского города снова пожаловались на черный снег

Жители шахтерского городка в России жалуются на смог и черный снег.

Фотографии выпавшего снега от местных жителей Киселевска

Об этом сообщает «Znak».

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Жители Киселевска, который расположен в Кемеровской области (Россия) снова пожаловались на экологическую ситуацию в городе. По фотографиям, которые местные жители публикуют в социальных сетях видно, что в городе выпал неестественно темный снег, а в небе над городом наблюдается черный дым.

По их словам, в городе ужасающая ситуация с загрязнением воздуха, которая продолжается уже многие годы.

Из-за того, что местные власти игнорируют проблемы, жители Киселевска в 2019 году даже обращались в Международный уголовный в суд в Гааге и даже записывали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.

В ответ на это, власти Канады заявили о готовности принять беженцев из Киселевска, однако, при условии соблюдения международных конвенций.

Касательно нынешней жалобы жителей, местная прокуратура вместе с Роспотребнадзором и Росприроднадзором начали проверку. Однако местные жители уверенны, что, как и в прошлые разы, правоохранители не накажут виновных в экологическом бедствии.

В Киселевске ведется активная добыча угля открытым способом, а также расположены пять горно-обогатительных предприятий.

В городе наблюдается повышенный уровень онкологических заболеваний и болезней органов дыхания, однако местные чиновники отказываются переселять жителей с загрязненных территорий, по причине того, что эти территории якобы не находятся в опасной близости к промышленным предприятиям.

Ранее Власти сообщали, жители России просят канадского премьера про статус беженцев.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: экология, жалобы, Киселевск
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