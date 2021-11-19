НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
15:24 03 Декабря 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Россия запустит поезд Москва-Евпатория: выедет зимой, приедет весной

Россия планирует запустить железнодорожное сообщение между оккупированной Евпаторией и Москвой.

Поезд попадет в Крым через Крымский мост

Об этом сообщило РИА Новости Крым. В первый рейс в 2022 году поезд из Москвы отправится 28 февраля в 23:50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10:30.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

Всего в дороге пассажиры пробудут 34 часа и 40 минут, если ничего не случится в пути.

Из Евпатории поезд начнет курсировать 2 марта, время отправления 22.20, время прибытия в Москву 8:23

Поезд по маршруту Москва – Евпатория будет выполнять рейсы через день и проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Саки.

Пассажиры проведут в поезде почти 35 часов

Пассажиры проведут в поезде почти 35 часов

Как сообщали Власти, 25 декабря 2019 года по Крымскому мосту прошел первый поезд с людьми и животными. Он следовал по маршруту Санкт-Петербург − Севастополь.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, крым
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.11.2021 12:42
Президент Болгарии назвал Крым российским и высказался о санкциях против РФ
ТОР
12.10.2021 09:47
Россия создает ядерный психоз в Крыму, – генерал Буданов
ТОР
27.09.2021 14:00
Россия начала военные учения в Крыму
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

08:54 Мир

Ушла красиво: Меркель официально покинула должность канцлера под панк-рок

06:34 Мир

Еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена

00:45 Мир

Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

23:31 Мир

Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин

15:13 Украина

Макрон назвал Джонсона клоуном

11:35 Мир

Больше трех не собираться и из дома не выходить: в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19

10:39 Мир

В Киеве прошел мирный «госпереворот»: как это было

06:50 Украина

Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

01:32 Мир

Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

23:08 Украина

Ляшко назвал единственный регион Украины, где ситуация с COVID-19 ухудшается

20:36 Украина

Новости | NetGameSlots.com