Россия запустит поезд Москва-Евпатория: выедет зимой, приедет весной

Россия планирует запустить железнодорожное сообщение между оккупированной Евпаторией и Москвой.

Поезд попадет в Крым через Крымский мост



Об этом сообщило РИА Новости Крым. В первый рейс в 2022 году поезд из Москвы отправится 28 февраля в 23:50 и прибудет в Евпаторию 2 марта в 10:30.

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Всего в дороге пассажиры пробудут 34 часа и 40 минут, если ничего не случится в пути.

Из Евпатории поезд начнет курсировать 2 марта, время отправления 22.20, время прибытия в Москву 8:23

Поезд по маршруту Москва – Евпатория будет выполнять рейсы через день и проследует через Рязань, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Саки.

Как сообщали Власти, 25 декабря 2019 года по Крымскому мосту прошел первый поезд с людьми и животными. Он следовал по маршруту Санкт-Петербург − Севастополь.

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Тэги: Россия, крым