На Львовщине загорелся католический храм: есть пострадавшие
Во Львовской области горел костел.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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3 декабря в 13:43 в пожарную часть пгт Брюховичи Львоского района поступило сообщение о пожаре в местном католическом храме.
Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили, что обшивка утеплителя под куполом и кровля костела.
Спустя час после вызова пожар был локализован и потушен.
В результате пожара был травмирован 1 человек – кто именно не сообщается. Причины возгорания устанавливают правоохранители.
К тушению привлечены были привлечены 44 личного состава и 11 единиц техники ГСЧС.
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