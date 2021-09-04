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16:07 03 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Львовщине загорелся католический храм: есть пострадавшие

Во Львовской области горел костел.

Спустя час после вызова пожар был локализован и потушен

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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3 декабря в 13:43 в пожарную часть пгт Брюховичи Львоского района поступило сообщение о пожаре в местном католическом храме.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГСЧС обнаружили, что обшивка утеплителя под куполом и кровля костела.

Спустя час после вызова пожар был локализован и потушен.

Огонь успел распространиться на 180 м. кв.

В результате пожара был травмирован 1 человек – кто именно не сообщается. Причины возгорания устанавливают правоохранители.

К тушению привлечены были привлечены 44 личного состава и 11 единиц техники ГСЧС.

Ранее Власти сообщали, в Киеве горела Киево-Печерская Лавра.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: пожар, костел, львоская область
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