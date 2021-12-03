НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
16:14 03 Декабря 2021 Просмотров 2313   КомментариевКомментарии

Рада не поддержала памперсы для Зеленского: но несколько слуг проголосовали “за”

Депутаты Верховной Рады не поддержали предложение нардепа Гео Лероса обеспечить президента Украины Владимира Зеленского памперсами на случай новой акции протеста.

За предложение Лероса проголосовало 10 нардепов

Это стало известно из трансляции заседания Рады.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

За этот запрос Лероса проголосовало 10 нардепов, против – 120, воздержались – 71.

Среди тех, кто поддержал идею Лероса оказались два мажоритарщика из “Слуги народа” – Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.

Кузьминых был избран по 67 округу (Житомирская область) как беспартийный. Его брат – Олег Кузьминых, командир 90-го батальона 81 бригады ВСУ.

Нагорняк был избран в 2019 году по 199 округу  (Черкасская область) от «Слуги народа» как беспартийный.

Примечательно, что оба не входят в оппозиционное к СН межфракционное объединение Дмитрия Разумкова “Разумная политика”.

Также интересно, что этот запрос поддержал и совладелец торговой сети “Эпицентр” Александр Герега из группы «За майбутнє».

Запрос Лероса поддержали всего 10 депутатов

Запрос Лероса поддержали всего 10 депутатов

Ранее Власти писали, что в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Верховная Рада, гео лерос
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
03.12.2021 10:53
Стягивают танки и технику: Резников рассказал в Раде о возможном российском вторжении
ТОР
02.12.2021 14:31
В Раду поступил закон о множественном гражданстве: что предполагает
ТОР
04.11.2021 13:34
Корниенко рассказал, как накажут Лероса за неприличный жест Зеленскому
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Рада не поддержала памперсы для Зеленского: но несколько слуг проголосовали “за”

16:14 Украина

В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

08:54 Мир

Ушла красиво: Меркель официально покинула должность канцлера под панк-рок

06:34 Мир

Еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена

00:45 Мир

Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

23:31 Мир

Бросился спасать товарища: на Черкасчине зерном засыпало двух мужчин

15:13 Украина

Макрон назвал Джонсона клоуном

11:35 Мир

Больше трех не собираться и из дома не выходить: в Германии вводят жесткие ограничения из-за COVID-19

10:39 Мир

В Киеве прошел мирный «госпереворот»: как это было

06:50 Украина

Ученые нашли антитело для создания универсальной вакцины от всех штаммов коронавируса

01:32 Мир

Youtube опубликовал список самых популярных в Украине видео в 2021 году

23:08 Украина

Новости | NetGameSlots.com