Рада не поддержала памперсы для Зеленского: но несколько слуг проголосовали “за”

Депутаты Верховной Рады не поддержали предложение нардепа Гео Лероса обеспечить президента Украины Владимира Зеленского памперсами на случай новой акции протеста.

За предложение Лероса проголосовало 10 нардепов



Это стало известно из трансляции заседания Рады.

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За этот запрос Лероса проголосовало 10 нардепов, против – 120, воздержались – 71.

Среди тех, кто поддержал идею Лероса оказались два мажоритарщика из “Слуги народа” – Сергей Кузьминых и Сергей Нагорняк.

Кузьминых был избран по 67 округу (Житомирская область) как беспартийный. Его брат – Олег Кузьминых, командир 90-го батальона 81 бригады ВСУ.

Нагорняк был избран в 2019 году по 199 округу (Черкасская область) от «Слуги народа» как беспартийный.

Примечательно, что оба не входят в оппозиционное к СН межфракционное объединение Дмитрия Разумкова “Разумная политика”.

Также интересно, что этот запрос поддержал и совладелец торговой сети “Эпицентр” Александр Герега из группы «За майбутнє».

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Ранее Власти писали, что в Верховной Раде народный депутат Гео Лерос выступил с трибуны и показал средний палец президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал в зале.

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Тэги: Верховная Рада, гео лерос