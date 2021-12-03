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06:48 04 Декабря 2021 Просмотров 77   КомментариевКомментарии

Байден подготовил инициативы для сдерживания Путина и отверг его “красные линии”

Президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить российского вторжения в Украину и не признает ничьи “красные линии”, имея ввиду соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина.

Байден рассказал о подготовке к общению с Путиным

Об этом, как сообщила “Европейская правда”,  он заявил в разговоре с журналистами в Вашингтоне.

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«Я готовлю, по моему мнению, наиболее всеобъемлющий и значительный набор инициатив, чтобы Путину было очень трудно сделать то, что, как опасаются люди, он может сделать«, – сказал Байден.

Также он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с союзниками в Европе и Украине.

«Мой госсекретарь и мои советники привлечены в полном объеме», – добавил президент США.

Кроме того, он добавил, что рассчитывает на долгий разговор с Путиным, уточнив, что подготовил определенные предложения для российского президента. Однако не стал вдаваться в подробности.

Также Байден подчеркнул, что не признает ничьи «красные линии». Таким образом он отреагировал на заявление Путин, что «красные линии» в отношении Украины заключаются «прежде всего, в создании угроз для нас, которые могут исходить с этой территории».

Накануне МИД России заявило, что для Москвы «красной линией» является вступление Украины в НАТО.

Напомним, Кремль заявил, что вступление Украины в НАТО выходит за «красные линии» интересов России.

Также в Кремле назвали условие вторжения в Украину, предупредив о «новом конфликте», если НАТО расширится дальше на восток.

Как сообщали Власти, переговоры президента США Джо Байдена и России Владимира Путина могут состояться в начале следующей недели, предположительно 7 декабря.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Джо Байден, Владимир Путин
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