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07:18 04 Декабря 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Турция передаст Украине более 20 “Байрактаров” в ближайшее время – Bloomberg

Турция продала Украине десятки боевых беспилотников Bayraktar TB2 со станциями управления и ракетами, и еще готовится передать как минимум две дюжины.

Украина получилабольше боевых дронов, чем озвучивалось официально

Об этом сообщил Bloomberg со ссылками на источники в турецком правительстве и руководстве компании Baykar, производящей оружие.

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Источники издания отказались сообщить количество переданных Украине беспилотников, но подтвердили, что это количество большее, чем сообщалось официально.

Источник в турецком правительстве добавил, что поставки «Байрактаров» Украине дают больше возможностей Турции для давления на Россию.

Кроме того, правительство Украины уже готовится наладить выпуск турецких дронов на своей территории.

Также собеседник издания в правительстве добавил, что Турция подписала соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа «Зенит-2″.

Это соглашение может помочь турецкому правительству в разработке баллистических ракет.

Как сообщали Власти, украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия с расчетом российско-оккупационных войск.

В Генштабе ВСУ пояснили, что будут использовать ударные беспилотники только в случае угрозы жизни военных.

В 2022 году Украина, по словам министра обороны Резникова, закупит у Турции дополнительную партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд ВСУ.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Турция, бпла, Байрактар
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