Под китайским посольством митинговали возмущённые украинцы

Около 50 представителей патриотических организаций организовали митинг под консульством Китайской Народной Республики в знак протеста против экономической экспансии этого государства.

Около 50 представителей патриотических организаций организовали митинг под консульством Китайской Народной Республики в знак протеста против экономической экспансии этого государства.

«Помни, китаец, здесь хозяин украинец!», «Китай, руки прочь от Украины», «Не отдадим “Мотор Сич”», – под такими лозунгами неравнодушные киевляне вышли на акцию протеста.

«Китай – это не только экономика, но и политика. Китай это коммунистическое государство, а у нас прошла декоммунизация. Не место коммунистическим варварам и их так называемым бизнесменам на территории Украины. Кроме того, Пекин сегодня является стратегическим союзным ордынской России, их связывает многовековая история варварства и захвата чужих территорий. Сегодня – Китай, завтра – Россия?», – возмутились участники акции.

Кроме того, присутствующие выступили за открытие посольства Тайваня на территории Украины и ограничение дипломатическим контактов с официальным Пекином.

Отметим, что представители дипломатической миссии проигнорировали пикетчиков и не вышли пообщаться с гражданами.

Напомним, в 2019 г. СМИ объявили о том, что 50 % акций «Мотор Сич» выкуплены китайскими компаниями Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Xinwei Group. После возмущения украинских политиков и общественности Антимонопольный комитет приостановил сделку. СБУ также завела уголовно дело, после чего президент Украины заявил о национализации «Мотор Сич» Китайские инвесторы, в свою очередь, подали иск в арбитражный суд в Гааге на сумму больше 4,5 млрд долларов.