Главная » Украина » Общество
13:58 04 Декабря 2021 61 Комментарии
Кабмин изменил лимит стипендиатов в вузах
В правительстве отменили ранее установленную норму на количество стипендиатов в учебных заведениях.
Отмечается, что стипендиатов должен определять каждый новый семестр ученый совет вуза
Об этом говорится в постановлении, которое было опубликованною на правительственном портале.
Так, с 1 сентября нынешнего года, норма стипендиатов была снижена 35-40%, новым постановлением эта норма была отменена.
Теперь стипендию снова могут получать от 40 до 45% всех студентов на дневной форме обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам.
Отмечается, что стипендиатов должен определять каждый новый семестр ученый совет вуза.
Как ранее сообщали Власти, в Харькове экс-полицейский открыл огонь по студентам из-за замечания о маске.
Тэги: студенты, стипендия
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРМинфин предлагает отменить стипендии почти всем украинским студентам
10.08.2016 05:23
ТОР«Если внуку не вернут стипендию – натравлю на Азарова кота»
22.08.2012 11:50