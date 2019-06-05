НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:58 04 Декабря 2021 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Кабмин изменил лимит стипендиатов в вузах

В правительстве отменили ранее установленную норму на количество стипендиатов в учебных заведениях.

Отмечается, что стипендиатов должен определять каждый новый семестр ученый совет вуза

Об этом говорится в постановлении, которое было опубликованною на правительственном портале.

Так, с 1 сентября нынешнего года, норма стипендиатов была снижена 35-40%, новым постановлением эта норма была отменена.

Теперь стипендию снова могут получать от 40 до 45% всех студентов на дневной форме обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам.

Отмечается, что стипендиатов должен определять каждый новый семестр ученый совет вуза.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове экс-полицейский открыл огонь по студентам из-за замечания о маске.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: студенты, стипендия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
05.06.2019 00:34
Политехнический университет Виргинии будет платить студентам за то, чтобы они не ходили на учебу
ТОР
10.08.2016 05:23
Минфин предлагает отменить стипендии почти всем украинским студентам
ТОР
22.08.2012 11:50
«Если внуку не вернут стипендию – натравлю на Азарова кота»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Кризис с мигрантами в Беларуси загнал в убытки российских производителей

20:41 Мир

Нашли в луже крови под мостом: в Черкассах при странных обстоятельствах погиб парень

16:26 Украина

Рада не поддержала памперсы для Зеленского: но несколько слуг проголосовали “за”

16:14 Украина

Оттягивали до последнего: Беларусь пригрозила Западу мощными ответными санкциями

15:47 Мир

В Украине будут делать бустерные прививки от COVID-19 по примеру Евросоюза

14:26 Украина

Тысячу за вакцинацию в этом году получат не все привитые: в чем проблема

12:00 Украина

В США массово подтверждают случаи инфицирования “Омикроном”: что происходит с пациентами

08:54 Мир

Ушла красиво: Меркель официально покинула должность канцлера под панк-рок

06:34 Мир

Еврокомиссар предложила запретить слово “Рождество” и христианские имена

00:45 Мир

Россия разместила под боком Японии комплексы гиперзвуковых ракет

23:31 Мир

Прыгнула с пешеходного моста: в центре Тернополя нашли тело 16-летней девушки

17:17 Украина

Новости | NetGameSlots.com