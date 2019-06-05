Кабмин изменил лимит стипендиатов в вузах

В правительстве отменили ранее установленную норму на количество стипендиатов в учебных заведениях.

Отмечается, что стипендиатов должен определять каждый новый семестр ученый совет вуза



Об этом говорится в постановлении, которое было опубликованною на правительственном портале.

Так, с 1 сентября нынешнего года, норма стипендиатов была снижена 35-40%, новым постановлением эта норма была отменена.

Теперь стипендию снова могут получать от 40 до 45% всех студентов на дневной форме обучения, обучающихся по государственным (региональным) заказам.

Отмечается, что стипендиатов должен определять каждый новый семестр ученый совет вуза.

Как ранее сообщали Власти, в Харькове экс-полицейский открыл огонь по студентам из-за замечания о маске.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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