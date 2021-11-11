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13:10 04 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зарезал и спрятал в диван: на Одессчине мужчина убил собутыльника

В Одесской области мужчина зарезал односельчанина и спрятал его труп в диван.

Убийство произошло еще 29 ноября - труп мужчины пролежал в диване три дня

Об этом сообщает полиция Одесской области.

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В Ивановском районе Одесской области, 3 декабря, в полицию обратился местный житель, заявивший о том, что обнаружил спрятанный в диване труп.

Дом, в котором было обнаружено тело

Прибывшие на место правоохранители оперативно установили личность возможного убийцы, который в последствии признался и рассказал, почему совершил преступление.

По словам 29-летнего мужчины, в тот вечер он распивал у знакомого дома алкогольные напитки. В один момент подозреваемому показалось, что хозяин дома его словесно оскорбил. Тот, не сдержав обиды, в ответ ударил его ножом в грудь, от чего тот скончался на месте.

Испугавшись, злоумышленник впопыхах спрятал тело убитого в диван и покинул дом.

Диван, в котором был спрятан труп

Убийство произошло еще 29 ноября – труп мужчины пролежал в диване три дня, после чего и был найден соседом.

29-лентему жителю Березовского района Одесской области грозит до 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали Власти, на Одессчине мужчина приковал работника цепью к столбу.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: убийство, алкоголь, Одесская область
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