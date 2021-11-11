Зарезал и спрятал в диван: на Одессчине мужчина убил собутыльника
В Одесской области мужчина зарезал односельчанина и спрятал его труп в диван.
Об этом сообщает полиция Одесской области.
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В Ивановском районе Одесской области, 3 декабря, в полицию обратился местный житель, заявивший о том, что обнаружил спрятанный в диване труп.
Прибывшие на место правоохранители оперативно установили личность возможного убийцы, который в последствии признался и рассказал, почему совершил преступление.
По словам 29-летнего мужчины, в тот вечер он распивал у знакомого дома алкогольные напитки. В один момент подозреваемому показалось, что хозяин дома его словесно оскорбил. Тот, не сдержав обиды, в ответ ударил его ножом в грудь, от чего тот скончался на месте.
Испугавшись, злоумышленник впопыхах спрятал тело убитого в диван и покинул дом.
Убийство произошло еще 29 ноября – труп мужчины пролежал в диване три дня, после чего и был найден соседом.
29-лентему жителю Березовского района Одесской области грозит до 15 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали Власти, на Одессчине мужчина приковал работника цепью к столбу.