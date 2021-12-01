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14:35 04 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Польше задержали украинцев, которые помогали нелегалам незаконно пересечь границу

В Польше за пособничество в пересечении границы задержали четыре человека.

Среди задержанных - два гражданина Украины

Об этом сообщила пограничная служба Польши в Twitter.

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Польские пограничники задержали четыре человека помощь нелегалам перебраться на территорию Польши с территории Беларуси.

Среди задержанных – два гражданина Украины, один гражданин Афганистана и один поляк.

В ведомстве отметили, что всего за прошедшие сутки с территории Беларуси было зафиксировано 62 попытки незаконного пересечения границы.

Как ранее сообщали Власти, белорусские силовики слепили польских пограничников во время попытки мигрантов прорваться на территорию Польши.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Польша, беларусь, граница, мигранты, задержание
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