В Польше задержали украинцев, которые помогали нелегалам незаконно пересечь границу
В Польше за пособничество в пересечении границы задержали четыре человека.
Об этом сообщила пограничная служба Польши в Twitter.
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Польские пограничники задержали четыре человека помощь нелегалам перебраться на территорию Польши с территории Беларуси.
Среди задержанных – два гражданина Украины, один гражданин Афганистана и один поляк.
Minionej doby tj.03.12 na granicę odnotowano 62 próby jej przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 10 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.
Zatrzymano 4 os. za pomocnictwo:2 ob.Ukrainy, ob.Afganistanu oraz o.Polski.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/Fpcxwyf8AH
— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 4, 2021
В ведомстве отметили, что всего за прошедшие сутки с территории Беларуси было зафиксировано 62 попытки незаконного пересечения границы.
Как ранее сообщали Власти, белорусские силовики слепили польских пограничников во время попытки мигрантов прорваться на территорию Польши.