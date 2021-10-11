Беларусь может потерять государственность из-за санкций ЕС – МИД Беларуси

Санкционное давление может привести Беларусь к потере государственности.

Министр иностранных дел Белаурси Владимир Макей



Об этом сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

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Так, по его словам, в случае продолжения санкционного давления со стороны западных стран, Беларусь рискует потерять свою государственность.

Макей считает, что в таком случае «Европейский союз навсегда потеряет Беларусь», что по его мнению «абсолютно не в интересах Европы».

«Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось. А Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы…», — заявил Владимир Макей.

Министр иностранных дел Беларуси также отметил, что шаги, которые предпринимает ЕС нацелены на разрушение суверенитета и независимости Беларуси.

Как ранее сообщали Власти, Беларусь в ближайшие дни примет пакет ответных экономических санкций против Запада.

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