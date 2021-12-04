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16:16 04 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Полиция арестовала родителей подростка, расстрелявшего школьников в Мичигане

В субботу были арестованы Джеймс и Дженнифер Крамбли – родители подростка, устроившего стрельбу в средней школе Оксфорда, штат Мичиган.

Джеймс и Дженнифер Крамбли не явились в суд в пятницу, за информацию об их местонахождении была объявлена награда.

Об этом сообщает CNN.

Их обвиняют в непредумышленном убийстве: они допустили, что их сын использовал подаренное ему оружие.

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После того как они не явились в суд в пятницу, за информацию об их местонахождении была объявлена награда. Семейную пару обнаружили в подвале склада в Детройте.

Их сыну, 15-летнему Итану Крамбли, грозит пожизненное заключение. Но он не признает себя виновным.

Джеймс Крамбли купил полуавтоматический пистолет Sig Sauer якобы в подарок своему сыну на Рождество. Подросток выложил в соцсетях фотографии пистолета, назвав его «красавцем».

По данным полиции, Итан записал на свой мобильный телефон видео, в котором объявил о своем намерении применить оружие в школе.

Во вторник утром, за несколько часов до трагедии, родителей Итана Крамбли вызвали в школу после того, как учителя обнаружили несколько рисунков их сына. На них было нарисовано оружие и окровавленные люди с подписями: «Помогите мне», «Всюду кровь» и др.

Прокурор округа Карен Макдональд признала, что случаи, когда родителей обвиняют в преступлении их ребенка, в ее практике крайне редки. Однако поведение Джеймса и Дженнифер Крамбли было действительно странным.

«Бездействие родителей, прочитавших эти слова и знающих, что у сына был доступ к огнестрельному оружию, которое они сами ему дали, непонятно. Думаю, что это преступление», – сказала прокурор.

При этом рокурор отметила, что пистолет был куплен на законных основаниях и хранился дома. Подросток достал его из незапертого ящика в спальне родителей и принес в школу.

Ранее Власти писали, что три ученика погибли, еще восемь, включая учителя, получили ранения в результате стрельбы во вторник, 30 ноября, ​​в средней школе в Оксфорде, штат Мичиган. Погибшим было от 14 до 17 лет.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, родители, стрельба в школе
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