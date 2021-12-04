Беларусь обвинила Украину в нарушении границ, в Украине это отрицают
Украинский военный вертолет якобы залетел на территорию Беларуси вов ремя проведения военных учений.
Об этом заявили в Пограничном комитете Беларуси.
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Согласно публикации ведомства, украинский военный вертолет Ми-8 залетел на глубину до 1 км вглубь территории Беларуси сегодня около полудня.
«Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня Мозырского погранотряда зафиксировано нарушение воздушного пространства Республики Беларусь со стороны Украины», — говорится в сообщении.
Эту информацию прокомментировал для «УНН» помощник председателя Госпогранслужбы Украины – пресс-секретарь Андрей Демченко.
По его словам, информация беларусской стороны «не является правдивой» и пересечения беларусских границ зафиксировано не было.
Кроме того, Демченко отметил, что Украина не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Беларуси.
Как ранее сообщали Власти, санкционное давление может привести Беларусь к потере государственности.