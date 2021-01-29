ВОЗ отложила оценку вакцины Cпутника V
ВОЗ вернется к вопросу российской вакцины в 2022 году.
Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения направит своих экспертов в Россию для оценки вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года.
В ВОЗ также отметили, что встретились с представителями РФПИ, с которыми обсудили получение дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины «Спутник V».
«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года», — сообщили в ВОЗ.
Таким образом ВОЗ смогут отправить своих экспертов в Россию для оценки качества вакцины только после того, как данные будут представлены и оценены.
Как ранее сообщали Власти, президент России Владимир Путин заявил, что жители европейских стран приезжают в РФ ради прививки российской вакциной от коронавируса Sputnik V.