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07:35 05 Декабря 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

ВОЗ отложила оценку вакцины Cпутника V

ВОЗ вернется к вопросу российской вакцины в 2022 году.

Представление данных о вакцине ожидается к концу декабря 2021 года, только после этого ВОЗ сможетначать оценку качества вакцины

Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения направит своих экспертов в Россию для оценки вакцины «Спутник V» не ранее января 2022 года.

В ВОЗ также отметили, что встретились с представителями РФПИ, с которыми обсудили получение дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины «Спутник V».

«Компания обязалась представить подробную дорожную карту подачи данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку вакцины. Представление данных ожидается к концу декабря 2021 года», — сообщили в ВОЗ.

Таким образом ВОЗ смогут отправить своих экспертов в Россию для оценки качества вакцины только после того, как данные будут представлены и оценены.

Как ранее сообщали Власти, президент России Владимир Путин заявил, что жители европейских стран приезжают в РФ ради прививки российской вакциной от коронавируса Sputnik V.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Россия, воз, спутник V
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