Россия на четверть сократила поставки газа в ЕС
Поставки российского газа в Европу в октябре – ноябре сократились на 25% по сравнению с этим же периодом в прошлом году.
Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Еврокомиссара по вопросам экономики Паоло Джентилони.
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Выступая на международной конференции Средиземноморские диалоги Паоло Джентилони заявил о том, что Россия в октябре – ноябре на четверть сократила поставки газа в Евросоюз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Еврокомиссар также отметил, что газ из Норвегии и Алжира ЕС получает в полном объеме.
«А поставки газа из России в октябре и в ноябре сократились на 25% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года», — заявил Джентилони.
В то же время, в Газпроме заявлял, что с начала 2021 года компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 6,6% (на 10,6 млрд куб. м), до 171,5 млрд куб. м.
Так например, по данным Газпрома, увеличились поставки газа в Германию (на 16,8%), Италию (на 19,5%), Румынию (на 21,8%), Польшу (на 7,5%), Финляндию (на 9,1%), Болгарию (на 43,8%), Грецию (на 12,2%), Словению (на 53,9%), указано в сообщении холдинга.
Как ранее сообщали Власти, Беларусь остановила прокачку нефти в Европу через Польшу.