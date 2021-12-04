Как Путин уничтожит Украину: Bild рассказал о сценарии вторжения

Президент России еще не решил, будут ли эти планы реализованы. Однако продолжающаяся переброска войск показывает, что Кремль, похоже, склоняется к идее вторжения в Украину.

Президент России Владимир Путин угрожает войной, если Украина не прекратит мирные усилия по возвращению Донбасса и Крыма.



Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на свои источники.

Если президент РФ Владимир Путин все же примет решение о вторжении в Украину, то возможны два варианта развития событий. Первый – одновременное наступление из Крыма, оккупированных территорий Донбасса и со стороны северной границы.

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Второй вариант предполагает наступление в три этапа.

Фаза 1: Юг

На этом этапе Россия планирует отрезать Украину от моря. Предполагается высадка десанта восточнее Одессы и окружение города. В Херсонской области могут проводиться воздушно-десантные операции, чтобы заблокировать мосты через Днепр. При этом из Крыма планируются артиллерийские удары по позициям ВСУ. Тем временем танковые части при поддержке авиации будут продвигаться со стороны Донбасса в направлении Запорожья и Крыма.

Если все эти операции будут успешными, «весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин построит коридор от России до границ НАТО», отмечает газета.

Фаза 2: Северо-восток

Российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях, продвигаясь к таким городам, как Днепр и Полтава. Целью российских войск на этом этапе будет окружение городов, чтобы добиться их капитуляции.

На этом этапе Россия будет применять свои Военно-воздушные силы и баллистические ракеты, чтобы «ослабить военный потенциал Украины».

Фаза 3: Киев

На третьем этапе российская армия может начать наступление на Киев с севера, продвинуться до линии Коростень – Умань, чтобы отрезать Западную Украину.

«Тогда можно было бы ожидать капитуляции Киева, а значит, и Украины под давлением Запада», – отмечает издание.

Ранее Власти писали, что Россия готовит военное вторжение в Украину на конец января – начало февраля следующего года.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Россия, Путин, российское вторжение