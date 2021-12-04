По соседству с Украиной уже зарегистрирован штамм «Омикрон»

На территории Румынии уже подтверждены два случая заражения штаммом «Омикрон».

Пациенты - 48-летняя женщина из уезда Брашов и 59-летний мужчина из уезда Васлуй



Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Румынии.

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В Румынии официально подтверждено два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

«Омикрон» был обнаружен у двух граждан, прибывших в Бухарест из Южно-Африканской Республики 30 ноября.

Пациенты – 48-летняя женщина из уезда Брашов и 59-летний мужчина из уезда Васлуй. Они были отправлены на самоизоляцию, в настоящее время какие-либо симптомы заболевания у них отсутствуют.

Кроме того, минздрав ожидает результаты тестирования на тип штамма коронавируса у еще одного пассажира с того же рейса иp х ЮАР, у него подтвердился COVID-19.

Как ранее сообщали Власти, «Омикрон» обнаружили в 38 странах во всех регионах планеты.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Румыния, Омикрон