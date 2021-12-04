НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
13:41 05 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

По соседству с Украиной уже зарегистрирован штамм «Омикрон»

На территории Румынии уже подтверждены два случая заражения штаммом «Омикрон».

Пациенты - 48-летняя женщина из уезда Брашов и 59-летний мужчина из уезда Васлуй

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Румынии.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

В Румынии официально подтверждено два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».

«Омикрон» был обнаружен у двух граждан, прибывших в Бухарест из Южно-Африканской Республики 30 ноября.

Пациенты – 48-летняя женщина из уезда Брашов и 59-летний мужчина из уезда Васлуй. Они были отправлены на самоизоляцию, в настоящее время какие-либо симптомы заболевания у них отсутствуют.

Кроме того, минздрав ожидает результаты тестирования на тип штамма коронавируса у еще одного пассажира с того же рейса иp х ЮАР, у него подтвердился COVID-19.

Как ранее сообщали Власти, «Омикрон» обнаружили в 38 странах во всех регионах планеты.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Румыния, Омикрон
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
04.12.2021 09:25
«Омикрон» обнаружили в 38 странах во всех регионах планеты – ВОЗ
ТОР
02.12.2021 15:27
Украина закрыла границы для граждан арфиканских стран из-за «Омикрона»
ТОР
01.12.2021 14:41
В Румынии Луческу назвали кандидатом на тренера сборной
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Беларуси подсчитывают потери от санкций ЕС

15:33 Мир

ВОЗ отложила оценку вакцины Cпутника V

07:35 Мир

Рейтинговое агентство «Fitch» не верит в полномаштабную войну России с Украинойе

06:12 Мир

В Берлине запретили танцы в ночных клубах

20:43 Мир

Полиция арестовала родителей подростка, расстрелявшего школьников в Мичигане

16:16 Мир

Байден подготовил инициативы для сдерживания Путина и отверг его “красные линии”

06:48 Мир

Британские инженеры показали пугающе похожего на человека робота. Видео

03:47 Мир

Кризис с мигрантами в Беларуси загнал в убытки российских производителей

20:41 Мир

В Австрии появится новый канцлер: что о нем известно

19:15 Мир

Нашли в луже крови под мостом: в Черкассах при странных обстоятельствах погиб парень

16:26 Украина

Рада не поддержала памперсы для Зеленского: но несколько слуг проголосовали “за”

16:14 Украина

Новости | NetGameSlots.com