По соседству с Украиной уже зарегистрирован штамм «Омикрон»
На территории Румынии уже подтверждены два случая заражения штаммом «Омикрон».
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Румынии.
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В Румынии официально подтверждено два случая заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».
«Омикрон» был обнаружен у двух граждан, прибывших в Бухарест из Южно-Африканской Республики 30 ноября.
Пациенты – 48-летняя женщина из уезда Брашов и 59-летний мужчина из уезда Васлуй. Они были отправлены на самоизоляцию, в настоящее время какие-либо симптомы заболевания у них отсутствуют.
Кроме того, минздрав ожидает результаты тестирования на тип штамма коронавируса у еще одного пассажира с того же рейса иp х ЮАР, у него подтвердился COVID-19.
Как ранее сообщали Власти, «Омикрон» обнаружили в 38 странах во всех регионах планеты.