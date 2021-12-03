В Беларуси подсчитывают потери от санкций ЕС
Минск надеется компенсировать убытки от санкций экономией на энергоресурсах.
Об этом сообщил замглавы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1″.
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Так, по его словам, из-за санкций в отношении Беларуси экспорт республики может снизиться на 250-300 миллионов долларов за год.
Однако компенсировать убытки правительство планирует запуском на полную мощность первого блока БелАЭС, что позволит сэкономить эту же сумму на газе.
«Только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским Союзом», — сказал Крутой.
Замглавы администрации президента также отметил, что белорусские предприятия, которые внесены в «черные» списки, по-новому подойдут к продаже товаров в Европу. «Будет более творчески составлена матрица поставок», — уточнил чиновник.
Как ранее сообщали Власти, Беларусь в ближайшие дни примет пакет ответных экономических санкций против Запада.