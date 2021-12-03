В Беларуси подсчитывают потери от санкций ЕС

Минск надеется компенсировать убытки от санкций экономией на энергоресурсах.

Компенсировать убытки правительство планирует запуском на полную мощность первого блока БелАЭС



Об этом сообщил замглавы администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой в интервью телеканалу «Беларусь 1″.

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Так, по его словам, из-за санкций в отношении Беларуси экспорт республики может снизиться на 250-300 миллионов долларов за год.

Однако компенсировать убытки правительство планирует запуском на полную мощность первого блока БелАЭС, что позволит сэкономить эту же сумму на газе.

«Только экономия на газе в следующем году перекроет весь отрицательный эффект по санкционным позициям в торговле с Европейским Союзом», — сказал Крутой.

Замглавы администрации президента также отметил, что белорусские предприятия, которые внесены в «черные» списки, по-новому подойдут к продаже товаров в Европу. «Будет более творчески составлена матрица поставок», — уточнил чиновник.

Как ранее сообщали Власти, Беларусь в ближайшие дни примет пакет ответных экономических санкций против Запада.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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