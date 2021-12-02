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16:55 05 Декабря 2021 Просмотров 35   КомментариевКомментарии

Украину надо заставить выполнять минские соглашения, – Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости заставить Украину выполнять минские договоренности.

Лавров заявил о необходимости принудть Украину изменить Конституцию и амнистировать террористов

Об этом сообщило ТАСС. Издание подчеркнуло, что речь идет о присвоении отдельным районам Донецкой и Луганской областей “особо статуса” с закреплением его в Конституции.

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Кроме того Россия добивается амнистии для террористов, убивавших украинских военных, и  восстановление экономических связей, подразумевающее перераспределение части бюджета Украины и на регионы с “особым статусом”.

При этом Москва продолжает настаивать, что якобы не является стороной конфликта, и подписывала минские соглашения исключительно в качестве «посредника».

На фоне стягивания российский войск к украинской границе в МИД РФ заговорили о том, что Украину нужно принудить к выполнению выгодных РФ пунктов минских договоренностей.

«Если ее (Украину – ред.)оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан «нормандский формат», но Берлин и Париж пока манкируют своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать», – сказал Лавров.

Как сообщали Власти, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к открытию канала диалога с США по поводу ситуации в Украине.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Россия, Сергей Лавров, война на Донбассе
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