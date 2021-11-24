В Британском парламенте скандал с наркотиками: кокаин нашли в туалете возле кабинета премьера Джонсона

В британском парламенте могут появиться собаки, специально обученные искать наркотики, на фоне участившихся сообщений о приеме запрещенных веществ в его стенах.

В британском парламенте собаки будут искать наркотики



Об этом сообщило Times. Спикер парламента сэр Линдсей Хойл заявил, что проведет расследование после того, как следы кокаина были обнаружены в ряде мест, доступных только для людей с парламентскими пропусками.

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Кроме того глава административного комитета депутат-консерватор Чарльз Уокер заявил, что вопрос употребления наркотиков будет обсуждаться комиссией Палаты общин на следующей неделе.

«Палата общин имеет давнюю историю использования собак-ищеек для обнаружения взрывчатых веществ. Возможно, теперь нам нужно расширить круг служебных животных», — сказал он.

В прошлом месяце чиновники Палаты общин получили сообщения о том, что запах конопли был ощутим в открытом пространстве между зданиями парламента.

Также от нескольких источников стало известно о регулярном употреблении кокаина группой депутатов. Наркотики были обнаружены в 11 из 12 мест, подвергшихся проверке.

Следы кокаина были обнаружены в туалетах, ближайших к личным кабинетам премьера Бориса Джонсона и министра внутренних дел.

Максимальное наказание для любого лица, уличенного в хранении наркотиков, составляет в Великобритании семь лет тюремного заключения.

Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона “клоуном”, который руководит «цирком».

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: наркотики, Великобритания, борис джонсон