В Киеве на Оболони ночью сгорели торговые павильоны. Видео
Поздно вечером в воскресенье в Киеве на Оболони загорелись торговые павильоны, часть из них полностью сгорела.
Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41, что в Оболонском районе столицы, поступило в 22:43.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.
На месте они установили, что возгорание возникло в нескольких киосках, и огонь уже распространился на расположенное рядом двухэтажное здание.
В 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м и в 00:03 ликвидирован.
В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем, и 22 удалось спасти.
Жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Как сообщали Власти, во Львовской области горел католический храм.