В Киеве на Оболони ночью сгорели торговые павильоны. Видео

Поздно вечером в воскресенье в Киеве на Оболони загорелись торговые павильоны, часть из них полностью сгорела.

Полностью сгорели 8 павильонов



Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41, что в Оболонском районе столицы, поступило в 22:43.

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На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

На месте они установили, что возгорание возникло в нескольких киосках, и огонь уже распространился на расположенное рядом двухэтажное здание.

В 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м и в 00:03 ликвидирован.

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем, и 22 удалось спасти.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщали Власти, во Львовской области горел католический храм.

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Тэги: Киев, пожар