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06:28 06 Декабря 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

В Киеве на Оболони ночью сгорели торговые павильоны. Видео

Поздно вечером в воскресенье в Киеве на Оболони загорелись торговые павильоны, часть из них полностью сгорела.

Полностью сгорели 8 павильонов

Об этом сообщила пресс-служба управления ГСЧС Украины в г. Киеве. Сообщение о пожаре на ул. Героев Днепра, 41, что в Оболонском районе столицы, поступило в 22:43.

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На место происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

На месте они установили, что  возгорание возникло в нескольких киосках, и огонь уже распространился на расположенное рядом двухэтажное здание.

В 23:38 пожар был локализован на площади 200 кв. м и в 00:03 ликвидирован.

Пожарным удалось спасти 22 павильона

Пожарным удалось спасти 22 павильона

В результате пожара 8 торговых павильонов уничтожены огнем, и 22 удалось спасти.

Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как  сообщали Власти, во Львовской области горел католический храм.

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Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пожар
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