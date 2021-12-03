На Житомирщине легковушка влетела в грузовик: отец и двое детей погибли, мать борется за жизнь

В воскресенье, 5 декабря, в Житомирской области на трассе на 141 км трассы М-06 «Киев — Чоп» автомобиль Daewoo Lanos выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Daf, трое погибших.

ДТП произошло на трассе "Киев — Чоп"



Об этом сообщил в Facebook первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий. Трагедия случилась в 17:41.

По словам правоохранителя, вместе с отцом погибли два мальчика – 2010 и 2016 годов рождения. Мать с тяжелыми травмами борется за жизнь в больнице.

Билошицкий отметил, что к таким трагичным последствиям привело несколько факторов:

⁃ выезд на встречную полосу движения, не убедившись в безопасности маневра;

⁃ не пристегнутые ремни безопасности;

⁃ отсутствие детских кресел;

⁃ летняя резина.

«Лоб в лоб» – именно эти ДТП одни из самых страшных на дорогах. Как правило, пострадавшие и погибшие – их неотъемлемые спутники. Очень часто даже при условии соблюдения правил личной безопасности после таких ДТП не выживают. Но если ни одна из мер не соблюдена — шансы мизерные”, – написал полицейский.

Он также подчеркнул, что опасность таких ДТП для водителей и пассажиров очень высока даже на небольшой скорости.

Он также призвал водителей, совершая маневр с выездом на встречную полосу, три раза убедитесь, действительно ли это безопасно и получится ли завершить маневр вовремя.

“Если есть сомнения хотя бы чуть-чуть — лучше не выезжайте за встречную. Сделайте это позже, когда будет безопасно. Приедете на 10 минут позже, они не стоят вашей жизни и жизни ваших близких”, – заключил Билошицкий.

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