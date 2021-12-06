Впервые с октября в Украине за сутки менее 5 тыс новых случаев COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 6 декабря в Украине подтвердили 4478 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 239 человек.

Лидером по новым заболевшим остается Киев



Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 52 медицинских работника и 429 детей.

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Суточный показатель заболеваемости ниже 5000 последний раз фиксировали 4 октября, с тех пор статистика только ухудшалась.

Лидерами по количеству новых заболевших за прошедшие сутки стали Киев – 704, Житомирская – 296 и Донецкая – 290 области.

Количество новых заболеваний по регионам за сутки:

г. Киев – 704;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 212;

Днепропетровская область – 133;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 296;

Закарпатская область – 60;

Запорожская область – 221;

Ивано-Франковская область – 81;

Киевская область – 202;

Кировоградская область – 117;

Луганская область – 9;

Львовская область – 214;

Николаевская область – 203;

Одесская область – 178;

Полтавская область – 218;

Ривненская область – 96;

Сумская область – 99;

Тернопольская область – 123;

Харьковская область – 214;

Херсонская область – 20;

Хмельницкая область – 80;

Черкасская область – 278;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 125.

Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

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Тэги: covid-19