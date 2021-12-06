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08:32 06 Декабря 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Впервые с октября в Украине за сутки менее 5 тыс новых случаев COVID-19

За минувшие сутки по состоянию на утро 6 декабря в Украине подтвердили 4478 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 239 человек.

Лидером по новым заболевшим остается Киев

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 52 медицинских работника и 429 детей.

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Суточный показатель заболеваемости ниже 5000 последний раз фиксировали 4 октября, с тех пор статистика только ухудшалась.

Лидерами по количеству новых заболевших за прошедшие сутки стали Киев – 704, Житомирская – 296 и Донецкая – 290 области.

Количество новых заболеваний по регионам за сутки:

  • г. Киев – 704;

  • Винницкая область – 205;

  • Волынская область – 212;

  • Днепропетровская область – 133;

  • Донецкая область – 290;

  • Житомирская область – 296;

  • Закарпатская область – 60;

  • Запорожская область – 221;

  • Ивано-Франковская область – 81;

  • Киевская область – 202;

  • Кировоградская область – 117;

  • Луганская область – 9;

  • Львовская область – 214;

  • Николаевская область – 203;

  • Одесская область – 178;

  • Полтавская область – 218;

  • Ривненская область – 96;

  • Сумская область – 99;

  • Тернопольская область – 123;

  • Харьковская область – 214;

  • Херсонская область – 20;

  • Хмельницкая область – 80;

  • Черкасская область – 278;

  • Черновицкая область – 100;

  • Черниговская область – 125.

Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: covid-19
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