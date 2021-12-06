Впервые с октября в Украине за сутки менее 5 тыс новых случаев COVID-19
За минувшие сутки по состоянию на утро 6 декабря в Украине подтвердили 4478 новых случаев COVID-19, умерли от болезни 239 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди заболевших 52 медицинских работника и 429 детей.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
Суточный показатель заболеваемости ниже 5000 последний раз фиксировали 4 октября, с тех пор статистика только ухудшалась.
Лидерами по количеству новых заболевших за прошедшие сутки стали Киев – 704, Житомирская – 296 и Донецкая – 290 области.
Количество новых заболеваний по регионам за сутки:
-
г. Киев – 704;
-
Винницкая область – 205;
-
Волынская область – 212;
-
Днепропетровская область – 133;
-
Донецкая область – 290;
-
Житомирская область – 296;
-
Закарпатская область – 60;
-
Запорожская область – 221;
-
Ивано-Франковская область – 81;
-
Киевская область – 202;
-
Кировоградская область – 117;
-
Луганская область – 9;
-
Львовская область – 214;
-
Николаевская область – 203;
-
Одесская область – 178;
-
Полтавская область – 218;
-
Ривненская область – 96;
-
Сумская область – 99;
-
Тернопольская область – 123;
-
Харьковская область – 214;
-
Херсонская область – 20;
-
Хмельницкая область – 80;
-
Черкасская область – 278;
-
Черновицкая область – 100;
-
Черниговская область – 125.
Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.