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10:26 06 Декабря 2021 Просмотров 545   КомментариевКомментарии

В Бразилии младенцам по ошибке сделали прививку от COVID-19: их госпитализировали

Двухмесячной девочке и четырехмесячному мальчику случайно ввели вакцину Pfizer вместо комбинированной прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита C.

Детей пришлось срочно госпитализировать из-за тяжелой реакции на прививку.

Это случилось в центре вакцинации города Сорокаба, провинция Сан-Паулу, сообщает CNN Brasil.

Через несколько часов у детей  поднялась температура, у девочки началась рвота.

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Департамент здравоохранения города связался с Министерством здравоохранения и производителем вакцины. По их рекомендации, младенцев госпитализировали в местную больницу, где они будут находиться под наблюдением в течение недели. В больнице каждые двое суток у детей будут брать анализы крови, делать электрокардиограмму и УЗИ головы.

Медсестру, которая перепутала вакцины, временно отстранили от работы, проводится расследование.

«Я знаю, что все делают ошибки, но такая ошибка недопустима. Я не хочу причинить вред медсестре, но хочу, чтобы это послужило предупреждением для других медицинских работников», – сказала мать девочки в комментарии CNN Brasil.

Ранее Власти писали, что во Вьетнаме ошибочно вакцинировали от коронавируса 18 младенцев.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: Бразилия, дети, прививка от COVID-19
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