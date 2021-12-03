В Бразилии младенцам по ошибке сделали прививку от COVID-19: их госпитализировали
Двухмесячной девочке и четырехмесячному мальчику случайно ввели вакцину Pfizer вместо комбинированной прививки от дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита C.
Это случилось в центре вакцинации города Сорокаба, провинция Сан-Паулу, сообщает CNN Brasil.
Через несколько часов у детей поднялась температура, у девочки началась рвота.
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Департамент здравоохранения города связался с Министерством здравоохранения и производителем вакцины. По их рекомендации, младенцев госпитализировали в местную больницу, где они будут находиться под наблюдением в течение недели. В больнице каждые двое суток у детей будут брать анализы крови, делать электрокардиограмму и УЗИ головы.
Медсестру, которая перепутала вакцины, временно отстранили от работы, проводится расследование.
«Я знаю, что все делают ошибки, но такая ошибка недопустима. Я не хочу причинить вред медсестре, но хочу, чтобы это послужило предупреждением для других медицинских работников», – сказала мать девочки в комментарии CNN Brasil.
Ранее Власти писали, что во Вьетнаме ошибочно вакцинировали от коронавируса 18 младенцев.