Мольфарка предрекла Зеленскому досрочный уход из власти: пророчество показали на 1+1

В программе Дмитрия Комарова “Мир наизнанку”, которая выходит на канале 1+1, гуцульская мольфарка Мария Цвылинив предсказала досрочный уход Зеленского с поста президента.

Мольфарка предрекла возвращение "старых" политиков



Женщина провела обряд гадания по тарелке с теплым воском и рассказала, что ждет главу государства.

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«Свою каденцию он не закончит. Он сам уйдет. Он не злой человек, но не может выполнять, что он обещал. Жаль его, но на него есть зло других людей», – сказала мольфарка.

По ее словам, команда Зеленского проиграет выборы и придет женщина «из старых».

На уточняющий вопрос, намекает ли она на Тимошенко, Мария Цвылинив не стала отвечать прямо, сославшись на то, что подобной информации у воска нет.

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Как сообщали Власти, президент Украины Владимир Зеленский не исключил перенос проведения парламентских выборов и не исключил, что будет баллотироваться на второй срок, если так решит “общество”.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: пророчество, Владимир Зеленский, предсказание, 1+1