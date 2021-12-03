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21:18 06 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученые придумали жвачку от коронавируса

Учены Пенсильванского университета в США придумал жевательную резинку, которая может помочь в борьбе с COVID-19, снижая наличие вируса в слюне человека.

Жевательная резинка нейтрализовует вирус в слюне.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Molecular Therapy.

«Эта жевательная резинка нейтрализует вирус в слюне, давая нам простой способ сокращения источника передачи болезни», – рассказывает Генри Дэниэлл из Университета Пенсильвании.

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До пандемии он изучал белок ACE2, который, в частности, регулирует функционирование сердечно-сосудистой системы.

Изучая механизм передачи коронавируса SARS-CoV-2, ученые выяснили, что он проникает в клетки человека, цепляясь именно за белки ACE2. Ученые предположили, что с помощью белка ACE2 коронавирус можно было бы нейтрализовать в полости рта, препятствуя его передаче другим людям.

Так была создана жевательная резинка с высоким уровнем белков ACE2, улавливающих вирус во рту. В лаборатории этот белок был выращен с использованием генетических технологий и растительного материала.

Эксперимент прошел только первую стадию. Но исследование в лабораторных условиях показало, что жевательная резинка снижает проникновение вируса на 95%.

В настоящее время исследовательская группа пытается получить разрешения на проведение клинического испытания с участием пациентов, инфицированных SARS-CoV-2.

Ранее Власти писали, что таблетки Paxlovid, созданные американской фармацевтической компании Pfizer, снижают на 89% риск госпитализации или смерти от COVID-19.

Немного об авторе
Геннадий Иванов:Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам
Тэги: США, коронавирус, жевательная резинка
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