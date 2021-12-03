Ученые придумали жвачку от коронавируса
Учены Пенсильванского университета в США придумал жевательную резинку, которая может помочь в борьбе с COVID-19, снижая наличие вируса в слюне человека.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Molecular Therapy.
«Эта жевательная резинка нейтрализует вирус в слюне, давая нам простой способ сокращения источника передачи болезни», – рассказывает Генри Дэниэлл из Университета Пенсильвании.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
До пандемии он изучал белок ACE2, который, в частности, регулирует функционирование сердечно-сосудистой системы.
Изучая механизм передачи коронавируса SARS-CoV-2, ученые выяснили, что он проникает в клетки человека, цепляясь именно за белки ACE2. Ученые предположили, что с помощью белка ACE2 коронавирус можно было бы нейтрализовать в полости рта, препятствуя его передаче другим людям.
Так была создана жевательная резинка с высоким уровнем белков ACE2, улавливающих вирус во рту. В лаборатории этот белок был выращен с использованием генетических технологий и растительного материала.
Эксперимент прошел только первую стадию. Но исследование в лабораторных условиях показало, что жевательная резинка снижает проникновение вируса на 95%.
В настоящее время исследовательская группа пытается получить разрешения на проведение клинического испытания с участием пациентов, инфицированных SARS-CoV-2.
Ранее Власти писали, что таблетки Paxlovid, созданные американской фармацевтической компании Pfizer, снижают на 89% риск госпитализации или смерти от COVID-19.