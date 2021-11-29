Канада отказалась направлять своих военных в Украину, чтобы не злить Россию

Канада ответила на предложение министра обороны Украины разместить иностранных военных в местах возможного наступления России.

Начальник Штаба обороны Канады считает, что это может только спровоцировать Россию



Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на интервью The Globe & Mail в котором принял участие новый начальник Штаба обороны Канады Вейн Эйри.

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Так, по его словам, несмотря на то, что Канада продолжает проявлять приверженность Украине, увеличение количества иностранных войск на территории Украины может привести к непредсказуемым последствиям.

Начальник Штаба обороны Канады считает, что это может только спровоцировать Россию и привести к еще большей эскалации конфликта, поэтому «нужно быть очень осторожными».

«На протяжении всей истории войны начинались из-за потенциальных просчетов», — ответил он на вопрос о том, учитывает ли Канада в своей политике устрашение Москвы.

Как ранее сообщали Власти, Резников хочет разместить военных из Канады, Британии и США в местах возможного наступления России.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Канада, военные