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Главная » Мир » Политика
12:26 06 Декабря 2021 Просмотров 54   КомментариевКомментарии

Путин и Байден завтра обсудят Украину: какие еще главные темы

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря, в ходе которых в частности обсудят Украину.

Путин и Байден пообщаются вечером 7 декабря

Об этом, как сообщило «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Переговоры пройдут в формате видеоконференции 7 декабря ближе к вечеру, учитывая разницу во времени между Москвой и Вашингтоном.

Главные темы, которые обсудят лидеры государств: ситуация в Украине, «продвижение» НАТО к границам РФ, инициатива Кремля о гарантиях безопасности, инициатива президента России о гарантиях безопасности.

«Разумеется, нужно будет обсудить, каким образом реализуются те понимания, которые были достигнуты в Женеве, пробежаться, посмотреть, что реализуется в полной мере, а что требует дополнительных усилий», – заявил Песков.

Первые кадры общения Путина и Байдена появятся во вторник в районе 18:00.

Заявлений Путина по итогам переговоров с Байденом 7 декабря не планируется, будет сообщение пресс-службы Кремля.

Как сообщали Власти:

  • президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предлагает начать предметные переговоры о юридических гарантиях «нерасширения НАТО на восток».

  • президент США Джо Байден заявил, что готовит набор инициатив, чтобы не допустить российского вторжения в Украину и не признает ничьи “красные линии”, имея ввиду соответствующее заявление президента РФ Владимира Путина.

Немного об авторе
Артем Малиновский:Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.
Тэги: Джо Байден, Владимир Путин
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