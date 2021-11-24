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13:17 06 Декабря 2021 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

Украинский спутник отправили в компанию Илона Маска: когда запустят

Украинский спутник «Сич-2-30″ успешно прошел все испытания и отправлен в США.

Запуск спутника планируется на 10 января 2022 года

Об этом сообщил «Маяк» со ссылкой на Днепровскую таможню.

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Украинский спутник «Сич-2-30″, который был изготовлен в Днепре прошел все необходимые испытания и отправлен в США. Там «Сич-2-30» получит и подготовит к запуску в космос компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску.

Запуск планируется на 10 января 2022 года, он будет осуществлен с мыса Канаверал.

Спутник разрабатывался по Национальной космической программе Украины и. Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и инфракрасном диапазонах.

Как ранее сообщали Власти, запуск украинского спутника компанией SpaceX будет стоить $2 млн.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: спутник, Сич-2-30
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