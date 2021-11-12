Снежно и влажно: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни

В Украине в ближайшие дни ожидаются осадки и незначительное потепление.

В западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь



Об этом сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на Укргидрометцентр.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

7 декабря в Украину придет теплый воздух с юго-запада Европы, что поспособствует приходу осадков в виде дождя, а на западе и севере страны – с мокрым снегом. В большинстве областей ночью и утром ожидается туман.

В западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах будет гололедица, а температура составит около 0°.

В остальных областях Украины синоптики обещают дожди, а температура составит 7-12° тепла днем и 1-6° тепла ночью.

В столице ожидается снег с мокрым дождем и температура 1-3° тепла днем и 0° ночью.

8 декабря в большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах. Без осадков останутся только юго-восточные и большинство западных областей.

В западных и северных областях, а также в Винницкой области температура днем составит 0-5° мороза.

В центральных областях температура составит 0-5° тепла, в остальных областях будет теплее – 4-9° градусов тепла, а на крайнем юге температура поднимется и вовсе до 14° тепла.

В столице 8 декабря ожидается снег с дождем и гололедица на дорогах. Температура в течение суток составит 0-2° мороза.

Как ранее сообщали Власти, красно-черное пятно смога расширяется от Черкасс и Полтавы до Киева.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: погода, прогноз, снег