Снежно и влажно: синоптики рассказали о погоде в Украине на ближайшие дни
В Украине в ближайшие дни ожидаются осадки и незначительное потепление.
Об этом сообщает «Интерфакс Украина» со ссылкой на Укргидрометцентр.
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7 декабря в Украину придет теплый воздух с юго-запада Европы, что поспособствует приходу осадков в виде дождя, а на западе и севере страны – с мокрым снегом. В большинстве областей ночью и утром ожидается туман.
В западных и северных областях ожидается мокрый снег и дождь, на дорогах будет гололедица, а температура составит около 0°.
В остальных областях Украины синоптики обещают дожди, а температура составит 7-12° тепла днем и 1-6° тепла ночью.
В столице ожидается снег с мокрым дождем и температура 1-3° тепла днем и 0° ночью.
8 декабря в большинстве областей ожидается мокрый снег и дождь. Синоптики предупреждают об образовании гололедицы на дорогах. Без осадков останутся только юго-восточные и большинство западных областей.
В западных и северных областях, а также в Винницкой области температура днем составит 0-5° мороза.
В центральных областях температура составит 0-5° тепла, в остальных областях будет теплее – 4-9° градусов тепла, а на крайнем юге температура поднимется и вовсе до 14° тепла.
В столице 8 декабря ожидается снег с дождем и гололедица на дорогах. Температура в течение суток составит 0-2° мороза.
Как ранее сообщали Власти, красно-черное пятно смога расширяется от Черкасс и Полтавы до Киева.