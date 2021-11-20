Проводят психотропные пытки: Ясько рассказала о здоровье Саакашвили
Экс президенту Грузии прописали препарат, которы мешает ему спать и вызвал у него проблемы со слухом и зрением.
Об этом рассказала нардеп «Слуги народа» Елизавета Ясько, передает «PavlovskyNews».
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Ясько сообщила, что правительство Грузии над Саакашвили проводит «психотропные пытки». По ее словам, экс-президенту выписали психотропный препарат в больших дозах.
«Саакашвили жаловался, что не может спать из-за тревоги, проблем слуха и зрения. Такой препарат прописывается только серьёзным больным, для простого сна их не применяют. Использование такого препарата – фармакологическая психотропная пытка», — утверждает Ясько.
Кроме того, Ясько утверждает, что Саакашвили не может нормально передвигаться из-за того, что он находится в маленько больничной палате.
Как ранее сообщали Власти, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили диагностировали синдром посттравматического стрессового расстройства и энцефалопатию.