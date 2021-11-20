Экс президенту Грузии прописали препарат, которы мешает ему спать и вызвал у него проблемы со слухом и зрением.

Правительство Грузии над Саакашвили проводит "психотропные пытки"



Об этом рассказала нардеп «Слуги народа» Елизавета Ясько, передает «PavlovskyNews».

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Ясько сообщила, что правительство Грузии над Саакашвили проводит «психотропные пытки». По ее словам, экс-президенту выписали психотропный препарат в больших дозах.

«Саакашвили жаловался, что не может спать из-за тревоги, проблем слуха и зрения. Такой препарат прописывается только серьёзным больным, для простого сна их не применяют. Использование такого препарата – фармакологическая психотропная пытка», — утверждает Ясько.

Кроме того, Ясько утверждает, что Саакашвили не может нормально передвигаться из-за того, что он находится в маленько больничной палате.

Как ранее сообщали Власти, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили диагностировали синдром посттравматического стрессового расстройства и энцефалопатию.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Грузия, Саакашвили, ясько