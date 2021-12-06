На Ривненщине подростки напали на полицейского: ему пришлось открыть огонь

В Ровенской области в ходе конфликт молодые люди напали на сотрудника полиции.

Один из задержанных парней



Об этом сообщает портал МВД.

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В Сарнах группа молодых людей выследила, где живет сотрудник полиции, повредили ворота его дома, а после и вовсе напали на полицейского и его жену.

Для самозащиты сотруднику МВД пришлось применить травматическое оружия, в результате чего пострадало три человека.

Это произошло из-за словесного конфликта, который произошел между полицейским и молодыми людьми накануне.

Трое нападавших были арестованы – суд им выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста. За нападение на полицейского молодым людям может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.

Как ранее сообщали Власти, в Черниговской области на охоте застрелили полицейского.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: стрельба, нападение, Ровенская область, самооборона