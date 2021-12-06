На Ривненщине подростки напали на полицейского: ему пришлось открыть огонь
В Ровенской области в ходе конфликт молодые люди напали на сотрудника полиции.
Об этом сообщает портал МВД.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
В Сарнах группа молодых людей выследила, где живет сотрудник полиции, повредили ворота его дома, а после и вовсе напали на полицейского и его жену.
Для самозащиты сотруднику МВД пришлось применить травматическое оружия, в результате чего пострадало три человека.
Это произошло из-за словесного конфликта, который произошел между полицейским и молодыми людьми накануне.
Трое нападавших были арестованы – суд им выбрал меру пресечения в виде домашнего ареста. За нападение на полицейского молодым людям может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет.
Как ранее сообщали Власти, в Черниговской области на охоте застрелили полицейского.