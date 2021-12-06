Главная » Украина » Общество
15:24 06 Декабря 2021 59 Комментарии
Девять регионов Украины выйдут завтра из «красной» зоны
Девять украинских областей возвращаются в «желтую» зону карантина. Жесткие ограничения там отменят уже с полуночи 7 декабря.
Киев и 8 областей в Украине возвращаются в
Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
В «желтую» зону возвращаются следующие области:
-
Донецкая;
-
Днепропетровская;
-
Ивано-Франковская;
-
Луганская;
-
Львовская;
-
Одесская;
-
Ривненская;
-
Херсонская;
-
город Киев.
Ранее Власти сообщали, что в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.
Тэги: карантин
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Украине изменились правила карантина: список ограничений по зонам
06.12.2021 08:18
ТОРВ Берлине запретили танцы в ночных клубах
04.12.2021 20:43