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Главная » Украина » Общество
15:24 06 Декабря 2021 Просмотров 59   КомментариевКомментарии

Девять регионов Украины выйдут завтра из «красной» зоны

Девять украинских областей возвращаются в «желтую» зону карантина. Жесткие ограничения там отменят уже с полуночи 7 декабря.

Киев и 8 областей в Украине возвращаются в

Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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В «желтую» зону возвращаются следующие области:

  • Донецкая;

  • Днепропетровская;

  • Ивано-Франковская;

  • Луганская;

  • Львовская;

  • Одесская;

  • Ривненская;

  • Херсонская;

  • город Киев.

Ранее Власти сообщали, что в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

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Тэги: карантин
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