Девять регионов Украины выйдут завтра из «красной» зоны

Девять украинских областей возвращаются в «желтую» зону карантина. Жесткие ограничения там отменят уже с полуночи 7 декабря.

Киев и 8 областей в Украине возвращаются в



Об этом сообщил в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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В «желтую» зону возвращаются следующие области:

Донецкая;

Днепропетровская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ривненская;

Херсонская;

город Киев.

Ранее Власти сообщали, что в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

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Тэги: карантин