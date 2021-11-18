Хотела сбежать к любимому в Россию: на Полтавщине 18-летняя девушка имитировала свое похищение

В Полтавской области 18-летняя девушка пыталась сбежать в Россию, эмитировав свое похищение.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

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39-летняя жительница Великосорочинского района Полтавской области заявила в полицию о пропаже ее 18-летней дочери.

По ее словам, дочка ушла в магазин около 16:00, но домой так и не вернулась. Спустя некоторое время родственникам пропавшей девушки начали поступать голосовые сообщение от человека, который представился похитителем девушки.

«Похититель» требовал от родственников деньги, по получению которых, якобы отпустит девушку.

Спустя некоторое время, правоохранители обнаружили «пропавшую» девушку. Она находилась на дороге «Харьков-Щербаковка», на международном автомобильном пропуске «Гоптовка». Девушка пыталась пересечь государственную границу Украины с Россией.

Во время общения правоохранителей с девушкой выяснилось, что похищение было постановочным, а деньге девушки нужны были для жизни в России, где ее ждал парень, с которым она познакомилась в социальных сетях.

Как ранее сообщали Власти, во Львове похитили девушку и вымогали выкуп в 2 млн евро.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

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