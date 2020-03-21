В Швеции из-за сильных морозов отменили движение поездов
На севере Швеции в Норрботтене из-за сильных морозов отменили движение поездов.
Об этом сообщило SVT Nyheter. В регионе прогнозируют температуру ниже -30 градусов в течении нескольких дней.
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Речь идет об отмене движения составов вокруг городы Кируна. Это сделано с учетом безопасности пассажиров.
«Наши локомотивы и вагоны выдерживают такие температуры, но к северу от Кируны поезда ходят на большие расстояния по бездорожью. Это означает ограниченную возможность устранения неисправностей или эвакуации, если что-то случится с инфраструктурой или транспортными средствами. Поэтому в качестве меры безопасности мы решили остановить движение на выбранных участках», – сказано в сообщении транспортной компании VY.
Отмечают, что остановка поездов может продлиться до четверга, 9 декабря.
Еще один транспортный оператор Norrtåg также решил остановить движение поездов в этом регионе, заменив их автобусными маршрутами.
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