В Швеции из-за сильных морозов отменили движение поездов

На севере Швеции в Норрботтене из-за сильных морозов отменили движение поездов.

В одном из регионов Швеции ударили лютые морозы



Об этом сообщило SVT Nyheter. В регионе прогнозируют температуру ниже -30 градусов в течении нескольких дней.

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Речь идет об отмене движения составов вокруг городы Кируна. Это сделано с учетом безопасности пассажиров.

«Наши локомотивы и вагоны выдерживают такие температуры, но к северу от Кируны поезда ходят на большие расстояния по бездорожью. Это означает ограниченную возможность устранения неисправностей или эвакуации, если что-то случится с инфраструктурой или транспортными средствами. Поэтому в качестве меры безопасности мы решили остановить движение на выбранных участках», – сказано в сообщении транспортной компании VY.

Отмечают, что остановка поездов может продлиться до четверга, 9 декабря.

Еще один транспортный оператор Norrtåg также решил остановить движение поездов в этом регионе, заменив их автобусными маршрутами.

Как сообщали Власти, в Украине в ближайшие дни, 7 и 8 декабря, ожидаются осадки и незначительное потепление.

Немного об авторе Артем Малиновский: Специалист по международной политике, массонским заговорам, мировой закулисе и массовому чипированию.

Тэги: погода, мороз, швеция