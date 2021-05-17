В Израиле силы безопасности застрелили 16-летнего палестинца

Инцидент произошел днем в понедельник, 6 декабря, на контрольно-пропускном пункте Теэним недалеко от города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Теэним.



Об этом пишет The Times of Israel.

Автомобиль, ехавший со стороны Палестинской автономии на высокой скорости, сбил одного из охранников КПП и тяжело травмировал его. Другие охранники открыли огонь по водителю. Его доставили в больницу в Кфар-Сабе, где врачи констатировали его смерть.

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Убитого водителя звали Мухаммад Нидаль Юнис. Ему было 16 лет. Он жил в палестинском городе Наблус.

Пострадавший 34-летний охранник был доставлен в медицинский центр в Тель-а-Шомере. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Прибывший на место происшествия генеральный директор Минобороны Амир Эшель заявил, что охрана на блокпосту действовала быстро и решительно – так, «как мы их обучаем».

Ранее Власти писали, что три палестинца протаранили на автомобиле группу израильских солдат.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Израиль, палестинцы