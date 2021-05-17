В Израиле силы безопасности застрелили 16-летнего палестинца
Инцидент произошел днем в понедельник, 6 декабря, на контрольно-пропускном пункте Теэним недалеко от города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан.
Об этом пишет The Times of Israel.
Автомобиль, ехавший со стороны Палестинской автономии на высокой скорости, сбил одного из охранников КПП и тяжело травмировал его. Другие охранники открыли огонь по водителю. Его доставили в больницу в Кфар-Сабе, где врачи констатировали его смерть.
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Убитого водителя звали Мухаммад Нидаль Юнис. Ему было 16 лет. Он жил в палестинском городе Наблус.
Пострадавший 34-летний охранник был доставлен в медицинский центр в Тель-а-Шомере. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.
Прибывший на место происшествия генеральный директор Минобороны Амир Эшель заявил, что охрана на блокпосту действовала быстро и решительно – так, «как мы их обучаем».
Ранее Власти писали, что три палестинца протаранили на автомобиле группу израильских солдат.