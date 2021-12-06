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06:52 07 Декабря 2021 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

В Киеве за вечер сгорело две квартиры: один человек погиб

За один вечер 6 декабря огнеборцы дважды ликвидировали пожары в столичных квартирах, в результате одного погиб мужчина, в другом случае двух людей спасли.

В Киеве горели две квартиры в Деснянском районе

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева. Первое сообщение поступило в 17:07. Пожар вспыхнул на ул. Лифаря, 9/61 в Деснянском районе столицы.

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На место были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию на место первых боевых расчетов было установлено, что возгорание возникло на кухне одной из квартир на 9 этаже 9-этажного жилого дома. Пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 17:32 возгорание было ликвидировано на площади 4 кв. м.

В ходе тушения и разведки из помещения были спасены два человека. Их вывели на выведены на свежий воздух, от медицинской помощи они отказались.

Первый пожар возник в квартире на 9 этаже

Первый пожар возник в квартире на 9 этаже

Сообщение о следующем пожаре поступило в Службу спасения в 17:48. Трагедия та же случилась  в Деснянском районе на ул. Кубанской Украины, 28.

На место вызова были направлены спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию на место было установлено, что пожар возник в одной из квартир на 4 этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 18:12 возгорание было локализовано на площади 10 кв.м и в 18:16 – ликвидировано.

Второй пожар возник на 4 этаже 9-этажного жилого дома

Второй пожар возник на 4 этаже 9-этажного жилого дома

В ходе борьбы с огнем спасатели обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

Причины и обстоятельства обоих случаев будут устанавливаться правоохранителями.

Как сообщали Власти, поздно вечером в воскресенье в Киеве на Оболони загорелись торговые павильоны, часть из них полностью сгорела.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев, пожар
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