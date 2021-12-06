Госсекретарь США Блинкен поговорил с Зеленским перед переговорами Байдена и Путина
Президент Украины Владимир Зеленский провел запланированный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед переговорами лидера США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.
Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное
«Согласованы позиции с Энтони Блинкеном перед телефонным разговором президентов Байдена и Путина. Договорились продолжать совместные и согласованные действия», – написал Зеленский.
Он также выразил благодарность стратегическим партнерам и союзникам Украины за постоянную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.
Как сообщали Власти, Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря, в ходе которых в частности обсудят Украину.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным