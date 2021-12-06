Госсекретарь США Блинкен поговорил с Зеленским перед переговорами Байдена и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский провел запланированный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед переговорами лидера США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

Блинкен поговорил с Зеленским



Об этом сообщил Владимир Зеленский в Twitter.

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«Согласованы позиции с Энтони Блинкеном перед телефонным разговором президентов Байдена и Путина. Договорились продолжать совместные и согласованные действия», – написал Зеленский.

Он также выразил благодарность стратегическим партнерам и союзникам Украины за постоянную поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщали Власти, Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря, в ходе которых в частности обсудят Украину.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным

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Тэги: Владимир Зеленский, Энтони Блинкен