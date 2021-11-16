США объявили о бойкоте Олимпиады-2022

Официальные представители американских властей не поедут на зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление спикера Белого дома.

«Администрация Байдена не будет отправлять ни дипломатических представителей, ни других официальных лиц на Олимпийские и Паралимпийские игры», – заявила Дженнифер Псаки.

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При этом она отметила, что «команда США и спортсмены получат нашу полную поддержку».

«Мы будем их поддерживать, сами оставаясь дома», – сказала Псаки.

По ее словам, решение о бойкоте Олимпиады принято из-за «продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Синьцзяне».

Как отмечает агентство, этот шаг знаменует усиление давления со стороны США на Китай в связи с нарушениях прав человека в провинции Синьцзян, особенно в отношении уйгурского населения, а также других этнических и религиозных меньшинств.

По словам Псаки, Белый дом проинформировал своих зарубежных союзников о решении США.

Ранее Власти писали, что ни президент Джо Байден, ни другие представители американского правительства не будут присутствовать на Играх в Пекине.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: бойкот, Олимпиада, США