Байден поговорил с лидерами Германии, Италии, Франции и Великобритании перед переговорами с Путиным

Президент США Джо Байден перед переговорами с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил ситуации в Украине с лидерами Италии, Франции, Германии и Великобритании.

Байден поговорил с союзниками США в Европе



Об этом сказано в заявлении на сайте Белого дома. Лидеры государств обсудили общую обеспокоенность наращиванием российской армии на границах Украины и все более жесткую риторику России.

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“Они призвали Россию к деэскалации напряженности и согласились, что дипломатия, особенно через «нормандский формат», является единственным путем для разрешения конфликта на Донбассе путем выполнения Минских договоренностей», – сказано в заявлении.

Лидеры также подчеркнули свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Они согласились, что их команды будут поддерживать тесную связь, в том числе в консультациях с союзниками по НАТО и партнерами из ЕС, посредством скоординированного и всестороннего подхода», – отметили в Вашингтоне.

Ранее Власти сообщали, что:

президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры по видеосвязи 7 декабря, в ходе которых в частности обсудят Украину;

президент Соединенных Штатов Джо Байден позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным;

президент Украины Владимир Зеленский провел запланированный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном перед переговорами лидера США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина.

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Тэги: Джо Байден, Владимир Путин