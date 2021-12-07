Под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка: 11 погибших

Под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 10 человек, 7 получили различные травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Инцидент произошел около 7:55 вблизи с.Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч.

По информации спасателей, столкнулся грузовой автомобиль с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница.

В результате ДТП предварительно сообщили о 10 погибших и 7 травмированных. Позже сообщили еще об одном погибшем. Таким образом, их количество – 11 человек.

Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

По словам спасателей, участок трассы, где случилась трагедия, не аварийно опасный, здесь никогда не было концентрации ДТП.

По их мнению, может быть только две причины аварии – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей.

Как сообщали Власти, в воскресенье, 5 декабря, в Житомирской области на трассе на 141 км трассы М-06 «Киев — Чоп» автомобиль Daewoo Lanos выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Daf, трое погибших.