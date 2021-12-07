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09:33 07 Декабря 2021 Просмотров 48   КомментариевКомментарии

Под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка: 11 погибших

Под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 10 человек, 7 получили различные травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Инцидент произошел около 7:55 вблизи с.Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч.

По информации спасателей, столкнулся грузовой автомобиль с маршрутным микроавтобусом «Чернигов-Сосница.

В результате ДТП предварительно сообщили о 10 погибших и 7 травмированных. Позже сообщили еще об одном погибшем. Таким образом, их количество – 11 человек.

Для деблокации от ГСЧС привлечено 10 человек и 3 единицы техники.

ДТП поизошло возле села Брусилов

ДТП поизошло возле села Брусилов

В результате ДТП погибло 10 человек

В результате ДТП погибло 10 человек

По словам спасателей, участок трассы, где случилась трагедия, не аварийно опасный, здесь никогда не было концентрации ДТП.

По их мнению, может быть только две причины аварии – либо скользкая дорога, либо нарушение ПДД со стороны водителей.

Как сообщали Власти, в воскресенье, 5 декабря, в Житомирской области на трассе на 141 км трассы М-06 «Киев — Чоп» автомобиль Daewoo Lanos выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем Daf, трое погибших.

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