Во Франции закрывают ночные клубы и вводят масочный режим в школах

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в понедельник о новых ограничениях в связи с пятой волной пандемии COVID-19.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс.



Об этом сообщает France24.

В частности, по его словам, ночные клубы во Франции будут закрыты на четыре недели.

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Школьникам придется носить маски, так как уровень инфицирования среди молодежи продолжает расти.

Премьер-министр призвал работодателей поощрять своих сотрудников работать дистанционно, а также предложил отказаться от корпоративных вечеринок на рождественские праздники.

«Ситуация требует как индивидуальных, так и коллективных усилий», – сказал Кастекс в телеобращении к нации.

Он отметил, что время для введения карантина еще не настало, так как во Франции вакцинировано почти 90 процентов взрослого населения.

В воскресенье Министерство здравоохранения сообщило о более чем 42 тысячах случаев заболевания COVID-19.

Как ранее писали Власти, президент Эммануэль Макрон пообещал, что Франция не будет, по примеру других европейских стран, вводить карантин для тех, кто не сделал прививки против COVID-19.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: Франция, карантин, коронавирус