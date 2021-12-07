НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
12:39 07 Декабря 2021 Просмотров 605   КомментариевКомментарии

С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

С сегодняшнего дня, 7 декабря, часть областей Украины вышла из «красной» карантинной зоны.

Треть областей Украины вышли из "красной" зоны

Об этом на брифинге Минздрава заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. Теперь 14 из 25 регионов находятся в «желтой» зоне карантина.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

«С сегодняшнего дня треть украинских областей выходят из «красной» и переходят в «желтую» зону эпидемической опасности», — сказала Карчевич.

Она обозначила, что “красную” зону покинули город Киев и следующие области:

  • Донецкая;

  • Днепропетровская;

  • Ивано-Франковская;

  • Луганская;

  • Львовская;

  • Одесская;

  • Ривненская;

  • Херсонская.

В “красной” зоне остались следующие области:

  • Винницкая;

  • Волынская;

  • Житомирская;

  • Запорожская;

  • Киевская;

  • Николаевская;

  • Сумская;

  • Хмельницкая;

  • Черкасская;

  • Черниговская.

Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: карантин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.12.2021 11:14
Во Франции закрывают ночные клубы и вводят масочный режим в школах
ТОР
06.12.2021 15:24
Девять регионов Украины выйдут завтра из «красной» зоны
ТОР
06.12.2021 09:27
В Брюсселе акция против карантинных ограничений переросла в беспорядки с камнями и водометами
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

12:39 Украина

Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото

10:48 Украина

Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

01:11 Мир

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

00:59 Мир

Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

14:13 Украина

В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

13:37 Мир

В Бразилии младенцам по ошибке сделали прививку от COVID-19: их госпитализировали

10:26 Мир

После ночного снегопада Киев застрял в пробках: где сложности

09:08 Украина

Сбились с фарватера: польские пограничники задержали российское судно с пьяным экипажем

08:46 Мир

В Украине изменились правила карантина: список ограничений по зонам

08:18 Украина

В Норвегии – самая большая вспышка “Омикрон” за пределами ЮАР: все были на грандиозной вечеринке

17:39 Мир

Новости | NetGameSlots.com