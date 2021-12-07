С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

С сегодняшнего дня, 7 декабря, часть областей Украины вышла из «красной» карантинной зоны.

Треть областей Украины вышли из "красной" зоны



Об этом на брифинге Минздрава заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. Теперь 14 из 25 регионов находятся в «желтой» зоне карантина.

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«С сегодняшнего дня треть украинских областей выходят из «красной» и переходят в «желтую» зону эпидемической опасности», — сказала Карчевич.

Она обозначила, что “красную” зону покинули город Киев и следующие области:

Донецкая;

Днепропетровская;

Ивано-Франковская;

Луганская;

Львовская;

Одесская;

Ривненская;

Херсонская.

В “красной” зоне остались следующие области:

Винницкая;

Волынская;

Житомирская;

Запорожская;

Киевская;

Николаевская;

Сумская;

Хмельницкая;

Черкасская;

Черниговская.

Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.

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