С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался
С сегодняшнего дня, 7 декабря, часть областей Украины вышла из «красной» карантинной зоны.
Об этом на брифинге Минздрава заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич. Теперь 14 из 25 регионов находятся в «желтой» зоне карантина.
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«С сегодняшнего дня треть украинских областей выходят из «красной» и переходят в «желтую» зону эпидемической опасности», — сказала Карчевич.
Она обозначила, что “красную” зону покинули город Киев и следующие области:
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Донецкая;
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Днепропетровская;
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Ивано-Франковская;
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Луганская;
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Львовская;
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Одесская;
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Ривненская;
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Херсонская.
В “красной” зоне остались следующие области:
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Винницкая;
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Волынская;
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Житомирская;
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Запорожская;
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Киевская;
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Николаевская;
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Сумская;
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Хмельницкая;
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Черкасская;
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Черниговская.
Как сообщали Власти, в Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила адаптивного карантина, предусматривающие более жесткие ограничения для “красной и “ желтой” зон.