Смертельное ДТП на Черниговщине: названа предварительная причина трагедии

По факту смертельного ДТП с 13 погибшими с участием фуры и маршрутки в Черниговской области открыли уголовное производство, в прокуратуре озвучили предварительную причину.

В прокуратуре озвучили предварительную причину аварии



Об этом сообщили в ГУНП в Черниговской области. Следователь полиции открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В спасательной службе и правоохранители уточнили, что погибли 13 человек, еще 7 – травмированы.

По информации спасателей, водитель грузовика выжил, а водитель маршрутки – нет.

По данным Черниговской облгосадминистрации, в ДТП всего пострадало 20 человек.

Руководитель областной прокуратуры Сергей Василина предварительной причиной ДТП назвал погодные условия.

«Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также техническому состоянию автобуса», – сообщил Василина.

Как уточнил он в комментарии «Суспільне», предварительно, учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

На месте происшествия продолжает работать полиция, спасатели, медики.

Как сообщали Власти, под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 13 человек, 7 получили различные травмы.

Немного об авторе Борис Бондарь: Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.

Тэги: дтп, Чернигов