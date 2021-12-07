НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
13:34 07 Декабря 2021 Просмотров 125   КомментариевКомментарии

Смертельное ДТП на Черниговщине: названа предварительная причина трагедии

По факту смертельного ДТП с 13 погибшими с участием фуры и маршрутки в Черниговской области открыли уголовное производство, в прокуратуре озвучили предварительную причину.

В прокуратуре озвучили предварительную причину аварии

Об этом сообщили в ГУНП в Черниговской области. Следователь полиции открыл производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины  – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек.

Читайте Vlasti в Telegram: сообщаем только самое важное

В спасательной службе и правоохранители уточнили, что погибли 13 человек, еще 7 – травмированы.

По информации спасателей, водитель грузовика выжил, а водитель маршрутки – нет.

По данным Черниговской облгосадминистрации, в ДТП  всего пострадало 20 человек.

Руководитель областной прокуратуры Сергей Василина предварительной причиной ДТП назвал погодные условия.

«Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также техническому состоянию автобуса», – сообщил Василина.

Как уточнил он в комментарии «Суспільне», предварительно, учитывая обстоятельства аварии, фуру занесло на встречную полосу, где она столкнулась с маршруткой.

На месте происшествия продолжает работать полиция, спасатели, медики.

Как сообщали Власти, под Черниговом столкнулись грузовик и маршрутка. В результате ДТП погибли 13 человек, 7 получили различные травмы.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: дтп, Чернигов
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
07.12.2021 11:27
Количество жертв ДТП на Черниговщине снова выросло: озвучены версии трагедии
ТОР
07.12.2021 10:48
Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
С сегодня треть областей Украины вышли из “красной” зоны: кому повезло и кто остался

12:39 Украина

Смертельное ДТП на Черниговщине: в полиции раскрыли подробности. Фото

10:48 Украина

Китайский луноход сфотографировал «загадочную хижину» на обратной стороне спутника

01:11 Мир

Смерть в эйфории: в Швейцарии одобрили капсулу для эвантазии

00:59 Мир

Зеленский поздравил украинских военных и уехал на восток

14:13 Украина

В НАТО раскрыли план России отсечь страны Балтии от альянса за два часа

13:37 Мир

В Бразилии младенцам по ошибке сделали прививку от COVID-19: их госпитализировали

10:26 Мир

После ночного снегопада Киев застрял в пробках: где сложности

09:08 Украина

Сбились с фарватера: польские пограничники задержали российское судно с пьяным экипажем

08:46 Мир

В Украине изменились правила карантина: список ограничений по зонам

08:18 Украина

В Норвегии – самая большая вспышка “Омикрон” за пределами ЮАР: все были на грандиозной вечеринке

17:39 Мир

Новости | NetGameSlots.com