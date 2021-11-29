Названо обязательное условие получения тысячи за вакцинацию: у многих его нет

Обязательным условием для получения тысячи гривен за вакцинацию является COVID-сертификат именно в приложении «Дія».

Тысячу Зеленского получат не все



Об этом сообщила ТСН со ссылкой на вице-премьер-министра — министр цифровой трансформации Михаила Федорова. Без электронного сертификата получить средства по программе «еПоддержка» вакцинированные украинцы не смогут.

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«По статистике мы видим, что часть украинцев, которые вакцинировались, еще не успели получить свой цифровой сертификат. Поэтому мы активно призываем вакцинированных граждан уже сейчас, до старта программы, позаботились о его генерации», — сказал Федоров.

По данным Министерства здравоохранения, сейчас полный курс вакцинации от COVID-19 сделали почти 12 млн украинцев. Однако, по данным Минцифры, только 7,7 млн человек сгенерировали в «Дія» «желтые» или «зеленые» электронные COVID-сертификаты.

Поэтому в министерстве опасаются, что остальные бросятся делать это с началом старта программы, и это создаст дополнительную нагрузку на систему.

«В день старта программы ожидаем миллионы разных запросов — и по услуге 1000 грн, и по получению сертификатов. По нашим прогнозам, это будет рекорд по объему трафика в государственных продуктах. Поэтому сейчас делаем все, чтобы система работала стабильно и не было сбоев», — подчеркнул Федоров.

Напомним, что Власти рассказывали как сгенерировать COVID-сертификат и что делать, если он не подтягивается в «Дія».

Ранее Власти сообщали:

Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделал две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

Деньги за вакцинацию будут давать для поддержания бизнеса, а также для мотивации людей вакцинироваться.

Воспользоваться тысячей гривен, которую получат граждане Украины, полностью вакцинированные от COVID-19, можно в течение 4 месяцев после поступления средств.

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Тэги: Дія, минцифры, тысяча Зеленского