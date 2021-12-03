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14:41 07 Декабря 2021 Просмотров 205   КомментариевКомментарии

Глава крымского «Аэрофлота» найден повешенным: в предсмертной записке он назвал виновных

Руководитель крымского филиала «Аэрофлота» Роберт Валеев найден мертвым в оккупированном Симферополе, в СМИ говорят о самоубийстве.

Валеева нашли повешенным в его кабинете

Об этом сообщило РБК. В «Аэрофлоте» информацию о смерти подтвердили, но не прокомментировали по этическим причинам и в интересах следствия.

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«Для компании это неожиданная трагедия и большая потеря», — заявили в пресс-службе компании.

Так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил журналистам, что знает о происшествии, но ему ничего не известно об обстоятельствах.

«Здесь не готов сказать, надо следствие просить комментировать», — сказал он.

Роберт Валеев

Роберт Валеев

По данным Telegram-канала Mash, 56-летний Валеев покончил с собой в офисе компании в Симферополе и оставил предсмертную записку.

За четыре дня до своей смерти он приказал выключить все камеры в своем офисе. Когда всё случилось, он должен был лететь в командировку в Москву — встречаться с начальством.

Последний раз Валеев показывался на глаза коллег в 14:30. Потом закрылся в кабинете и попросил разбудить его через час. Но так и не вышел.

Спустя два часа, когда сотрудники не смогли достучаться, они выбили дверь и нашли руководителя повешенным.

“Мужчина оставил в куртке записку: в ней попрощался с семьёй и обвинил в своём решении двух человек, которые хотели с помощью крымского главы разделить бюджет «Аэрофлота», – сказано в сообщении.

Ранее Власти писали, что во Львове исчез замдиректора исторического музея, позже его нашли мертвым в автомобиле.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: крым, самоубийство
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