Удивительная Виагра: риск болезни Альцгеймера снижает почти на 70%
Новое исследование показало, что использование препарата силденафил, более известного большинству как фирменный препарат Виагра, значительно снижает заболеваемость болезнью Альцгеймера.
Согласно исследованию, проведенному учеными из клиники Кливленда, прием силденафила снижает риск развития болезни Альцгеймера почти на 70 процентов по сравнению с теми, кто его не принимает.
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Это основано на анализе данных по медицинскому страхованию от более чем 7,2 миллиона человек, записи котороых показали, что у заявителей, которые принимали лекарство, гораздо меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера в течение следующих шести лет после приема Виагры, по сравнению с пациентами из контрольной группы, которые этого не сделали.
Виагра, препарат, хорошо известный своей способностью лечить эректильную дисфункцию.
Возможно, что людям, принимавшим силденафил, будет за что поблагодарить - за повышение шансов не заболеть болезнью Альцгеймера, как минимум. Тем не менее, исследователи говорят, что показанная здесь корреляция – в дополнение к другим показателям исследования – достаточна, чтобы идентифицировать силденафил, как многообещающий препарат-кандидат от болезни Альцгеймера, жизнеспособность которого может быть изучена в будущих клинических испытаниях, направленных на проверку наличия причинно-следственной связи.
«Примечательно, что мы обнаружили, что использование силденафила снижает вероятность болезни Альцгеймера у людей с ишемической болезнью сердца, гипертонией и диабетом ІІ типа, все из которых являются сопутствующими заболеваниями, значительно связанными с риском заболевания, а также у тех, у кого нет», – объясняет биолог и старший автор исследования Фейшюн Ченг из клиники Кливленда.
Это не первый случай, когда использование силденафила связано с лучшими результатами для здоровья, при этом препарат ранее показывал многообещающие результаты в различных научных контекстах, включая исследования рака и малярии, среди прочего.
Ране Власти уже писали, что ученые выяснили, что виагра может замедлять старение мозга.