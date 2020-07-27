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03:58 08 Декабря 2021 Просмотров 16   КомментариевКомментарии

Удивительная Виагра: риск болезни Альцгеймера снижает почти на 70%

Новое исследование показало, что использование препарата силденафил, более известного большинству как фирменный препарат Виагра, значительно снижает заболеваемость болезнью Альцгеймера.

Прием виагры может снизить до 70% риск развития болезни Альцгеймера у человека

Согласно исследованию, проведенному учеными из клиники Кливленда, прием силденафила снижает риск развития болезни Альцгеймера почти на 70 процентов по сравнению с теми, кто его не принимает.

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Это основано на анализе данных по медицинскому страхованию от более чем 7,2 миллиона человек, записи котороых показали, что у заявителей, которые принимали лекарство, гораздо меньше шансов заболеть болезнью Альцгеймера в течение следующих шести лет  после приема Виагры, по сравнению с пациентами из контрольной группы, которые этого не сделали.

Виагра, препарат, хорошо известный своей способностью лечить эректильную дисфункцию.

Возможно, что людям, принимавшим силденафил, будет за что поблагодарить -  за повышение шансов не заболеть болезнью Альцгеймера, как минимум. Тем не менее, исследователи говорят, что показанная здесь корреляция – в дополнение к другим показателям исследования – достаточна, чтобы идентифицировать силденафил,  как многообещающий препарат-кандидат от болезни Альцгеймера, жизнеспособность которого может быть изучена в будущих клинических испытаниях, направленных на проверку наличия причинно-следственной связи.

«Примечательно, что мы обнаружили, что использование силденафила снижает вероятность болезни Альцгеймера у людей с ишемической болезнью сердца, гипертонией и диабетом ІІ типа, все из которых являются сопутствующими заболеваниями, значительно связанными с риском заболевания, а также у тех, у кого нет», – объясняет биолог и старший автор исследования Фейшюн Ченг из клиники Кливленда.

Это не первый случай, когда использование силденафила связано с лучшими результатами для здоровья, при этом препарат ранее показывал многообещающие результаты в различных научных контекстах, включая исследования рака и малярии, среди прочего.

Ране Власти уже писали, что ученые выяснили, что виагра может замедлять старение мозга.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: виагра, болезнь Альцгеймера, прием силденафила
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