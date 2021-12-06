На Закарпатье обнаружили тело пропавшего туриста: мужчину искали трое суток

На Закарпатье в горах спасатели обнаружили тело мужчины, который 4 декабря пропал во время катания на снегоходе.

Тело мужчины обнаружили на четвертые сутки поисков



Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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«7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе».

Поиски туриста продолжались с 4 декабря.

Напомним, 4 декабря группа друзей заблудилась во время катаний, разделившись на две группы.

Двое из них вышли на одну из турбаз в селе Лушморы, а одного из мужчин не могли найти до сегодня.

Спасатели обнаружили 6 декабря снегоход пропавшего, однако следов мужчины так и не было нашли.

Всего к поискам привлекалось 90 человек и 33 ед. техники, в частности, от ГСЧС – 55 человек и 12 единиц техники.

Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.

Как сообщали Власти, мужчина потерялся во время катаниях на снегоходах с друзьями.

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Тэги: Закарпатье, Турист, ГСЧС