На Закарпатье обнаружили тело пропавшего туриста: мужчину искали трое суток
На Закарпатье в горах спасатели обнаружили тело мужчины, который 4 декабря пропал во время катания на снегоходе.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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«7 декабря в 13:53 найдено тело 50-летнего мужчины, пропавшего еще 4 декабря на горной долине Руна, Ужгородского района Закарпатья, во время катания на снегоходе».
Поиски туриста продолжались с 4 декабря.
Напомним, 4 декабря группа друзей заблудилась во время катаний, разделившись на две группы.
Двое из них вышли на одну из турбаз в селе Лушморы, а одного из мужчин не могли найти до сегодня.
Спасатели обнаружили 6 декабря снегоход пропавшего, однако следов мужчины так и не было нашли.
Всего к поискам привлекалось 90 человек и 33 ед. техники, в частности, от ГСЧС – 55 человек и 12 единиц техники.
Для обследования территории сверху в воздух поднимали вертолет МИ-8.
Как сообщали Власти, мужчина потерялся во время катаниях на снегоходах с друзьями.