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16:32 07 Декабря 2021 Просмотров 140   КомментариевКомментарии

Военный комитет НАТО провел экстренную встречу по Украине

Начальники оборонных ведомств стран НАТО обсудили на виртуальной встрече проблемы и вызовов в сфере безопасности, в том числе ситуацию на границах Украины.

В НАТО обсудили ситуацию в Украине

Об этом сообщили на сайте НАТО. В заседании приняло участие 30 начальников штабов стран-союзниц.

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Они заслушали информацию верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО, а также помощника генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности.

«Начальники штабов обменялись информацией для достижения общего понимания с целью усиления политики безопасности и обороны Альянса. Целью встречи было развить прозрачность среди союзников и согласовать текущие действия на национальном уровне и на уровне Альянса», – сказано в сообщении.

Как сообщали Власти, Россия продолжает наращивать военный потенциал на границе с Украиной, заявил в понедельник, 6 декабря, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Тэги: НАТО
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