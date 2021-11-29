Суд разрешил задержать Поклонскую для рассмотрения ее ареста

Киевский апелляционный суд дал разрешение на задержание бывшего «прокурора» оккупированного Россией Крыма Натальи Поклонской, подозреваемой в государственной измене.

Поколнскую могут задержать правоохранители



Об этом сообщила пресс-служба суда. 6 декабря коллегия судей рассмотрела апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года.

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Суд первой инстанции отказался дать разрешение на задержание Поклонской с целью привода ее для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время, по результатам апелляционного рассмотрения апелляционная жалоба прокурора удовлетворена, предварительное определение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 27 сентября 2021 года отменено.

Прокурору ОГП разрешили на задержать подозреваемую в измене с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Поклонская подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч.1 ст.109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), ч.4 ст.28, ч.3 ст.110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) ), ч.1 ст.111 («Государственная измена»), ч.1 ст.255 («Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней») Уголовного кодекса.

Напомним, президент России Владимир Путин своим указом назначил бывшего депутата Госдумы и экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую послом в Кабо-Верде.

После этого МИД Украины поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности экс-прокурора оккупированного Крыма и бывшего депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской.

Как сообщали Власти, посол России в Кабо-Верде, экс-прокурор оккупированного Крыма Наталья Поклонская выложила видео о том, как начинается ее выходной день в островном государстве.

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